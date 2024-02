Emirados sediará a Reunião Anual de 2024 do Grupo Ásia/Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro

ABU DHABI, 1º de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Escritório Executivo de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo dos Emirados Árabes Unidos (EO AMLCTF, na sigla em inglês) e o Grupo Ásia-Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro (APG) anunciaram que os Emirados sediarão pela primeira vez a Reunião Anual e o Fórum de Treinamento e Assistência Técnica do APG de 2024, em Abu Dhabi, no Emirates Palace, entre 22 e 27 de setembro de 2024. O APG é o maior órgão regional do tipo FATF (FSRB) e sua reunião anual deverá reunir mais de 400 autoridades e especialistas ilustres para tratar de preocupações globais críticas relacionadas aos crimes e riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Comentando sobre o anúncio da sede, Hamid Al Zaabi, diretor-geral do EO AMLCTF, observou que os Emirados Árabes Unidos se estabeleceram como um fórum global para eventos internacionais e sediar a reunião anual do Grupo Ásia-Pacífico é uma prova do compromisso e da estratégia contínuos do país para promover uma comunicação construtiva com parceiros internacionais. "O fato de sediar essa importante reunião também reforça a abordagem adotada pelos Emirados Árabes Unidos para a cooperação e a coordenação internacional para mitigar os riscos associados aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O EO AMLCTF, em cooperação com todos os nossos estimados parceiros, continua a fortalecer o sistema nacional de AML/CFT dos EAU. Estamos ansiosos para receber todas as delegações nacionais em Abu Dhabi em setembro", acrescentou.

Os copresidentes do APG, o vice-comissário Ian McCartney e o vice-ministro adjunto Julien Brazeau, disseram em conjunto: "A reunião anual do APG é uma ocasião importante para que membros e observadores discutam questões estratégicas, e esperamos que a reunião de 2024 seja realizada nos Emirados Árabes Unidos como uma de nossas mais novas jurisdições observadoras". Eles ainda agradeceram a oportunidade de encontrar os delegados pessoalmente para discutir e adotar importantes relatórios de avaliação mútua, alcançar outros resultados comerciais importantes e realizar o fórum de assistência técnica e treinamento em paralelo para discutir as necessidades prioritárias de assistência técnica dos membros com os doadores.