Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai espera mais crescimento e atividade em 2024

Essa conquista reforça o compromisso do DIFC com o financiamento sustentável. Além disso, o valor total dos títulos de dívida listados na Nasdaq Dubai atingiu a impressionante cifra de USD 129,4 bilhões, com os Sukuk representando USD 71,6 bilhões, enquanto os títulos convencionais atingiram USD 30,8 bilhões, destacando a profundidade e a liquidez dos mercados de capital do Centro.

Johnston enfatizou ainda o papel crucial dos bancos chineses nas listagens de sukuk na Nasdaq Dubai, destacando os laços sólidos entre os EAU e a China no setor financeiro. E mencionou especificamente grandes bancos, como o Banco da China e o Banco Industrial e Comercial da China, que realizam emissões significativas de sukuk na bolsa.

Além das finanças tradicionais, Johnston também resslatou o interesse da Autoridade em explorar novas tecnologias no setor financeiro. Dubai está se posicionando ativamente como um importante centro de ativos digitais, e espera-se que esse foco estratégico atraia mais investimentos e inovações para o DIFC.

Johnston destacou ainda a estreita cooperação entre a DFSA e as autoridades reguladoras da China e de Hong Kong, refletindo os fortes laços entre os Emirados Árabes Unidos e esses países no setor financeiro. E mencionou que a DFSA trabalha em estreita colaboração com a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) e a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, e que elas organizam algumas atividades em conjunto.

O alto executivo também anunciou que a DFSA, em colaboração com a HKMA, sediará uma conferência conjunta sobre financiamento climático em Hong Kong neste ano e em Dubai no ano que vem.

A DFSA e a HKMA têm colaborado em diversas áreas, incluindo a promoção e o apoio à inovação em seus respectivos mercados. Em dezembro de 2017, as duas partes assinaram um acordo de cooperação no campo da inovação financeira.