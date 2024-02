Companhia Parkin anuncia sua intenção de entrar no Mercado Financeiro de Dubai

Para todo o ano fiscal de 2024 e os anos subsequentes, a empresa espera pagar um dividendo mínimo do que for maior: (i) 100 por cento do lucro do ano; e (ii) fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido, sujeito a requisitos de reservas distribuíveis.

Essa política de dividendos está sujeita à consideração pelo Conselho de Administração (o "Conselho") das necessidades de gerenciamento de caixa dos negócios da Empresa para despesas operacionais, custos financeiros e despesas de capital e investimentos previstos.

Além disso, a empresa espera que o conselho também considere as condições do mercado, o ambiente operacional atual nos mercados da empresa e a perspectiva do Conselho para os negócios da empresa e as oportunidades de crescimento.

Ahmed Hashem Bahrozyan, presidente do Conselho de Administração da Parkin, disse que, guiada pela liderança visionária, Dubai se tornou uma das principais cidades do mundo em termos de negócios, estilo de vida e inovação. "A IPO da Parkin nos permitirá desenvolver e acelerar nosso progresso no apoio a essas ambições, impulsionando o sucesso futuro dos Emirados. À medida que a população e a economia de Dubai continuarem a crescer, nossa empresa crescerá com elas. Como resultado, estou confiante nas oportunidades futuras da Parkin, cumprindo nossa visão de nos tornarmos um dos principais fornecedores de estacionamento do mundo", enfatizou.

Mohamed Al Ali, CEO da Parkin, acrescentou que, com seu papel sistêmico no ecossistema de transporte de Dubai, agora e no futuro, a Parkin operará no centro dos planos de crescimento ambiciosos da cidade. "Com tecnologia líder de mercado, infraestrutura digital robusta e uma equipe de gerenciamento altamente experiente, continuaremos a aprimorar e expandir nossa capacidade de fornecer soluções e serviços de mobilidade contínuos, sustentáveis e inovadores para tornar cada viagem em Dubai uma experiência de classe mundial nas próximas décadas. Ao iniciarmos este novo capítulo, continuamos firmes em nosso compromisso de impulsionar o crescimento, agregar valor aos nossos acionistas e moldar o futuro do nosso setor", concluiu.