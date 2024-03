13ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio fez progressos em alguns arquivos após dias de negociações, diz vice-primeiro-ministro de Fiji

ABU DHABI, 1º de março de 2024 (WAM) -- Manoa Kamikamica, vice-primeiro-ministro, ministro do Comércio, Cooperativas, Pequenas e Médias Empresas e Comunicações da República de Fiji, disse que a declaração final da 13ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Abu Dhabi é o ponto culminante dos esforços incansáveis e excepcionais dos Emirados Árabes Unidos.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) no final da conferência, Manoa afirmou que as decisões finais foram muito positivas, e as reuniões foram frutíferas e bem-sucedidas. "Fizemos progressos em alguns arquivos após dias de negociações e discussões entre os estados membros da OMC", ressaltou.

E acrescentou que "o arquivo de pesca não foi totalmente resolvido, apesar de sua importância para a região do Pacífico, mas estamos animados para concluir esse arquivo nos próximos dois anos até a convocação da 14ª Conferência Ministerial em 2026", destacou.