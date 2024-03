Congresso AIM 2024 conclui turnê promocional na América Latina passando por São Paulo

Em Lima, Peru, sessões produtivas com o Ministério do Comércio Exterior e Turismo (MINCETUR) ressaltaram a visão compartilhada de estabelecer um corredor de negócios entre a América Latina e a Ásia por meio dos Emirados Árabes Unidos. A turnê também testemunhou o envolvimento com a PROMPERU, o órgão oficial de turismo do Peru, que expressou interesse em fazer parte do Congresso AIM 2024. A Warmi Ventures, um centro de negócios digitais, assinou um memorando de entendimento com a AIM Global Foundation para formalizar sua participação como parceira nacional da competição AIM Startup.

Na Colômbia, a turnê promocional do AIM Congress 2024 forjou alianças estratégicas e explorou oportunidades de investimento em diversos setores. Os compromissos com organizações como a PROCOLOMBIA, Invest in Bogotá e a Colombia Private Equity Association (COLCAP), a Associação Nacional de Governadores e a Câmara de Comércio de Bogotá destacaram as iniciativas regionais, as vantagens competitivas da Colômbia com o objetivo de atrair investimentos estrangeiros e impulsionar seu crescimento econômico.

Dawood Al Shezawi, presidente do Congresso da AIM e da AIM Global Foundation, lembrou que o congresso desempenhará um papel vital na facilitação da comunicação entre os líderes globais e as principais partes interessadas no campo de investimentos. "O Congresso da AIM espera estimular a colaboração e os esforços conjuntos, lançando luz sobre os desenvolvimentos no cenário global de investimentos e propondo soluções inovadoras para os desafios atuais e futuros. Quero expressar minha gratidão aos embaixadores dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, Peru e Colômbia por seu apoio e cooperação para o sucesso das turnês promocionais", disse.

O AIM Congress 2024, a ser realizado sob o tema "Adaptação a um cenário de investimentos em transformação: Aproveitamento de novos potenciais para o desenvolvimento econômico global", é organizado com o apoio do Ministério da Indústria e Tecnologia Avançada dos EAU e com o Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi como parceiro principal. A cúpula está programada para ocorrer de 7 a 9 de maio de 2024 em Abu Dhabi.