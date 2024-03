Salão Internacional Náutico de Dubai reforça reputação da cidade como centro de turismo para negócios marítimos

A SanLorenzo, que também vendeu três iates na exposição, destacou a feira como uma plataforma para alcançar novos compradores em potencial e clientes de longa data. Além disso, o Grupo Gulf Craft vendeu várias de suas embarcações icônicas durante a exposição, como o premiado Majesty Yachts, o renomado Nomad Yacht e as elegantes marcas Silvercraft e SilverCAT.

O Grupo MTM, que está participando da feira pela 18ª vez, vendeu mais de dez jet skis.

A sustentabilidade continuou a ser o foco do Salão, com o expositor Sunreef apresentando dois iates totalmente elétricos - vela elétrica e energia elétrica. Demonstrando seu compromisso de oferecer excelência com segurança para o meio ambiente, os iates seguem um conceito de eficiência energética com ar condicionado sustentável que economiza energia e elementos feitos de compostos à base de plantas.

O "caminho verde" da Azimut já inclui a primeira célula de combustível testada a bordo, o primeiro iate híbrido e uma frota de iates de baixa emissão, bem como a aliança com a Eni Live (Mobilidade Sustentável da Eni) para a descarbonização do iatismo para fornecer HVOlution.

A decisão de sediar a 31ª edição do Salão Internacional Náutico no Dubai Harbour, em fevereiro de 2025, foi acordada no local com Trixie LohMirmand, EVP - Centro de Comércio Mundial de Dubai, e Abdulla Binhabtoor, diretor de gerenciamento de portfólio da Shamal Holding, proprietária e curadora do Dubai Harbour.

O clube de barcos exclusivo para membros, The Captain's Club, anunciou seus planos de expansão de Dubai para o Kuwait, evidenciando o desenvolvimento do setor marítimo regional e o impacto que o Salão Internacional Náutico de Dubai tem sobre os profissionais do setor marítimo.