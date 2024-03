Intercâmbio comercial entre Emirados e Kuwait atinge AED 317 bilhões em dez anos, aponta relatório

Em 2014, o valor do intercâmbio comercial atingiu AED 25,7 bilhões, divididos em AED 5,8 bilhões para importações, AED 6,3 bilhões para exportações não petrolíferas e AED 13,6 bilhões para reexportações. O volume do intercâmbio comercial aumentou em 2015 para AED 26 bilhões, com AED 5,1 bilhões para importações, AED 6,8 bilhões para exportações não petrolíferas e AED 14,1 bilhões para reexportações.

O valor do intercâmbio comercial aumentou ligeiramente em 2016 para AED 25,8 bilhões, com AED 7,5 bilhões em importações do Kuwait, AED 5,7 bilhões em exportações não petrolíferas e AED 12,6 bilhões em reexportações.

Em 2017, o valor total do comércio internacional atingiu AED 25,4 bilhões, com AED 6,6 bilhões em importações, AED 6,4 bilhões em exportações não petrolíferas e AED 12,4 bilhões em reexportações.

No no seguinte, aumentou significativamente para AED 39,3 bilhões, com as importações crescendo para AED 8,5 bilhões, as exportações não petrolíferas para AED 10,5 bilhões e as reexportações para AED 20,3 bilhões.

Em 2019, o valor do comércio internacional atingiu AED 38,8 bilhões, com as importações chegando a AED 7,5 bilhões, as exportações não petrolíferas a AED 9,9 bilhões e as reexportações a AED 21,4 bilhões.

Já em 2020, o comércio internacional atingiu AED 30,1 bilhões, com AED 4,2 bilhões em importações, AED 7,4 bilhões em exportações não petrolíferas e AED 18,5 bilhões em reexportações.