Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos e Masdar assinam acordo de parceria para desenvolver usinas multissolares em Abu Dhabi

ABU DHABI, 7 de março de 2024 (WAM) -- O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos e a Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) assinaram um acordo de parceria para desenvolver usinas multissolares em Abu Dhabi. A Emerge, uma joint venture entre a Masdar dos Emirados Árabes Unidos e o Grupo EDF da França, fornecerá uma solução completa para os projetos, incluindo financiamento, projeto, aquisição, construção, operações e manutenção por 25 anos.

A cerimônia de assinatura foi testemunhada pelo major-general xeique Ahmad Bin Tahnoon Bin Mohammad Al Nahyan, vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, Dr. Sultan Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, presidente da COP28 e presidente da Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, diretor-executivo da Masdar, Luc Koechlin, CEO do Oriente Médio do Grupo EDF, e Michel Abi Saab, gerente-geral da Emerge.

O acordo foi assinado na Masdar City, em Abu Dhabi, pelo general de Brigada Saeed Al Ketbi, comandante do Comando de Obras Militares do Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, e por Abdulaziz Alobaidli, diretor de Operações da Masdar e presidente da Emerge.