Companhia de Petróleo da Arábia Saudita anuncia resultados de 2023 com lucro líquido de USD 121,3 bilhões

*Segundo maior lucro líquido da história, de USD 121,3 bilhões (2022: USD 161,1 bilhões)

*Dividendos totais de USD 97,8 bilhões pagos em 2023, um aumento de 30% em relação a 2022

*O Conselho de Administração declara um aumento de 4% em relação ao ano anterior no dividendo base para o quarto trimestre de 2023, atingindo USD 20,3 bilhões, a ser pago no primeiro trimestre de 2024, e um aumento de 9% na distribuição de dividendos vinculados ao desempenho de USD 10,8 bilhões, em comparação com dois pagamentos de USD 9,9 bilhões no segundo semestre de 2023

*Os investimentos de capital em 2023 atingiram USD 49,7 bilhões, incluindo USD 42,2 bilhões de capex orgânico. Isso representa um aumento de 28% em relação aos investimentos de capital de USD 38,8 bilhões em 2022, incluindo USD 37,6 bilhões de capex orgânico. A Aramco espera que os investimentos de capital em 2024 sejam de aproximadamente USD 48 a USD 58 bilhões, crescendo até meados da década. A diretriz para manter a Capacidade Máxima Sustentável em 12 milhões de barris por dia, principalmente devido ao adiamento de projetos ainda não comissionados e a reduções na perfuração de preenchimento, deve reduzir o investimento de capital em aproximadamente USD 40 bilhões entre 2024 e 2028

*O dividendo total anual vinculado ao desempenho a ser pago em 2024 deverá ser de USD 43,1 bilhões, incluindo os USD 10,8 bilhões no primeiro trimestre, com base no mecanismo anunciado anteriormente e sujeito à aprovação do Conselho

*Fluxo de caixa das atividades operacionais: USD 143,4 bilhões (2022: USD 186,2 bilhões)