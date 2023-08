Construções de moradias iniciadas nos EUA sobem 3,9% em julho ante junho e superam previsão

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos subiram 3,9% em julho na comparação com junho, ao ritmo anualizado de 1,452 milhão, informou o Departamento do Comércio nesta quarta-feira, 16. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta menor, de 0,4%. O indicador de junho foi revisado para baixo, de 1,434 milhão para 1,398 milhão. Já as permissões para novas obras subiram 0,1%, à taxa anualizada de 1,442 milhão no mês passado. A projeção neste caso era levemente maior, de 1,45 milhão.