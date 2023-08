Reino Unido: preços estão desacelerando, mas não estamos na linha de chegada, diz Hunt

O secretário do Tesouro do Reino Unido, Jeremy Hunt, celebrou nesta quarta-feira, 16, o fato de que a inflação continua a desacelerar no país. Em mensagem no X, ex-Twitter, ele notou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) publicado mais cedo mostra que a inflação está no nível mais baixo desde fevereiro do ano passado no país. "Embora os preços estejam desacelerando, não estamos na linha de chegada", avaliou. "Precisamos manter nosso plano para cortar a inflação pela metade neste ano e fazê-la voltar aos 2%", acrescentou.