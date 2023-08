Estrangeiros saem em debandada da B3 com aversão ao risco

É impossível analisar as onze quedas consecutivas do Ibovespa em agosto sem mencionar a China, dada a importância das commodities no mercado doméstico - Vale, por exemplo, é a ação com maior peso no índice (participação de 12,314%). "Enquanto havia entusiasmo com a China, o Brasil também andava muito bem. Hoje, o cenário é bastante negativo na segunda maior economia do mundo e os investidores buscam ativos de menor risco", afirma em uma primeira análise João Piccioni, analista da Empiricus Research.