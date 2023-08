FMI confirma aprovação de desembolso imediato de US$ 7,5 bi para a Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) confirmou nesta quarta-feira, 23, a aprovação do desembolso de cerca de US$ 7,5 bilhões à Argentina através do programa de assistência Extended Fund Facility (EFF). Com isso, o montante total liberado pela instituição para o país sul-americano pelo instrumento chega a US$ 36 bilhões.

O FMI avaliou que a Argentina não cumpriu as principais metas do programa de reestruturação até o fim de junho de 2023 devido à seca histórica enfrentada pelo país e a deslizes na política econômica. O Conselho aprovou dispensa de não observância associada à introdução de medidas temporárias que deram origem à intensificação de restrições cambiais.

"Foram também aprovadas alterações à meta de acumulação de reservas, bem como ao equilíbrio orçamental primário e ao financiamento monetário das metas do déficit, juntamente com um compromisso de implementar um novo pacote de políticas para corrigir retrocessos políticos, salvaguardar a estabilidade e garantir os objetivos do programa", disse o FMI em comunicado.