'Tínhamos que cortar energia trafegando na rede', diz diretor do ONS, sobre apagão

Recuperação do apagão

Segundo Ciocchi, o apagão dividiu o sistema brasileiro em três regiões: Norte, Nordeste e uma terceira, incluindo as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No caso desta última, ele disse que a recuperação veio em menos tempo porque as "barreiras de proteção" agiram de forma correta.

Já no Nordeste, reconheceu, a recuperação demorou mais tempo, cerca de três horas, com perda de até 50% na carga que alimentava a região. O Norte, disse Ciocchi, teve blecaute quase total, com iguais dificuldades para o restabelecimento da oferta de energia.