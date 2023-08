O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,3% no segundo trimestre, na comparação com igual período do ano passado, na segunda leitura do dado, divulgada nesta quinta-feira, 31, pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) do país. O resultado representa desaceleração, após o avanço anual de 2,5% visto no primeiro trimestre deste ano.