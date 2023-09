Rui Costa diz que PAC está aberto para congressistas e pede emendas

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, 27, que o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) está aberto para congressistas ajudarem a ampliar as obras de unidades de saúde. O ministro pediu emendas parlamentares para aumentar a disponibilidade de recursos para o programa.

"O PAC está aberto e deseja que os deputados, que as bancadas possam se reunir, e ajudar a ampliar quantitativamente o número dessas unidades de saúde", declarou Costa.

Há uma explicação técnica para ele ter dado a declaração referindo-se a esse tipo de obra. As regra de execução de emendas parlamentares obriga a maior parte dos recursos a ser alocada na área de saúde.

"Nós trataremos e monitoraremos como se obra do PAC fosse [a obra da emenda parlamentar] porque passa a ser obra do PAC na nossa concepção", disse Rui Costa.

Rui Costa falou no lançamento dos processos de seleção de obras do novo PAC. A cerimônia foi no Palácio do Planalto.