CCJ do Senado aprova dispositivo que reduz gastos com piso da Saúde este ano

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou hoje o projeto de lei complementar (PLP) que trata do acordo feito pelo governo federal com os Estados para compensar perdas com a arrecadação do ICMS no ano passado.

Os senadores mantiveram o dispositivo incluído pelo relator na Câmara, Zeca Dirceu (PT-RS), e mantido pelo relator no Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), que abre brecha para o governo desembolsar valores menores para cumprir os gastos mínimos com a área da Saúde este ano. O texto segue para votação em plenário.

O PP apresentou uma emenda para suprimir o trecho que determina que a Receita Corrente Líquida (RCL) prevista na Lei Orçamentária de 2023 seja referência para definir a destinação mínima de recursos à Saúde.