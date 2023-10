Bolsas da Europa sobem majoritariamente após PMIs sugerirem manutenção de juros pelo BCE

As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta terça-feira, 24, após dados fracos de atividade econômica da zona do euro reforçarem expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) deixará seus juros inalterados nesta semana. Investidores também avaliam balanços de grandes empresas locais e acompanham os desdobramentos da crise no Oriente Médio.

Por volta das 7h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto ganho de 0,25%, a 434,25 pontos.

O PMI composto da zona do euro caiu para 46,5 em outubro, segundo prévia da S&P Global, frustrando expectativas de avanço. Embora evidencie a fraqueza da economia do bloco, o dado também dá ao BCE mais um motivo para manter suas principais taxas de juros na decisão de política monetária de quinta-feira (26), segundo analistas do ING.

No mês passado, o BCE elevou juros pela 10ª vez consecutiva, mas também sinalizou uma possível pausa no atual ciclo de aperto, diante de evidências de que a inflação segue desacelerando em ritmo forte, ainda que se mantenha muito acima da meta oficial de 2%.

Os PMIs da Alemanha vieram mistos, com decepção em serviços e surpresa positiva na indústria. Já os do Reino Unido superaram as expectativas, mas continuaram abaixo da barreira de 50 que indica expansão da atividade.

Da temporada de balanços, a ação da Anglo American subia 1,1% em Londres, no horário acima, após a mineradora divulgar números trimestrais de produção. Por outro lado, o papel do Barclays sofria um tombo de 5,4% no mercado inglês, após o banco britânico revelar queda no lucro e reduzir sua projeção anual para a margem líquida de juros.

O conflito entre Israel e Faixa de Gaza também segue no radar, após o grupo extremista palestino Hamas sinalizar a liberação de 50 reféns.

Às 7h31 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,16% e a de Paris avançava 0,52%, mas a de Londres destoava e caía 0,11%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam ganhos de 0,28%, 0,10% e 0,85%, respectivamente. *Com informações da Dow Jones Newswires