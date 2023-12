Prometido para este ano, lançamento do programa 'Voa Brasil' fica para 2024

O CEO da Gol, Celso Ferrer, anunciou a oferta de 15 milhões de assentos por até R$ 699. "Além disso, faremos ações promocionais toda semana, incluindo para aquisição de passagens compradas com pouca antecedência.

Para essas com pouca antecedência, que é uma grande reclamação, também daremos vantagem para bagagens e remarcações", informou.

Vale destacar, contudo, que o teto estabelecido para as 25 milhões de passagens da Gol e Azul, de R$ 799, está acima do ticket médio de R$ 747,66 aferido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Por parte da Latam, o CFO Jerome Cadier não estabeleceu um lote de passagens com preço limitado. No entanto, disse que haverá uma promoção semanal com um destino sempre abaixo de R$ 199.

Haverá também novidades sobre o programa de fidelidade. "Nossos pontos não irão caducar a partir de 2024 desde que usados com a Latam", disse. Ainda, serão acrescidos 10 mil assentos por dia durante o próximo ano. "Totalizando 3 milhões a mais para impacto no mercado", explicou.

Voa Brasil

Fora do pacote de medidas, o governo também aposta em impactos positivos do Voa Brasil, que será anunciado na segunda quinzena do próximo mês.