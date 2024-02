PIB do México (final) cresce 2,5% na comparação anual do 4º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do México cresceu 2,5% no quarto trimestre de 2023, na comparação com igual período do ano anterior, informou nesta quinta-feira, 22, o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi), na leitura final do indicador. O número veio acima da estimativa preliminar e da expectativa de analistas ouvidos pela FactSet, que previam avanço menor, de 2,4%.

Na comparação com o terceiro trimestre, o crescimento foi de 0,1% no quarto trimestre de 2023, após ajustes sazonais, também em linha com a leitura preliminar, mas abaixo da expectativa da FactSet, de alta de 0,3%.

Em todo o ano de 2023, na série ajustada sazonalmente, o PIB do México cresceu 3,2% em relação ao ano anterior, informou ainda o instituto, acima da estimativa preliminar de 3,1%.