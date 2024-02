Reino Unido reduz teto do preço de energia ao menor nível desde início da guerra da Ucrânia

O regulador do mercado de energia do Reino Unido (Ofgem, na sigla em inglês) reduziu em 12,3% o limite máximo do preço da energia do país para o segundo trimestre de 2024. O valor é o nível mais baixo desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

O regulador informou, nesta sexta-feira, que o novo limite de preço para uma família típica que utiliza eletricidade e gás e paga a conta por débito direto será de 1.690 libras esterlinas (US$ 2.140), de 1º de abril a 30 de junho de 2024.

O valor representa uma redução de 238 libras esterlinas ao longo de um ano, ou cerca de 20 libras esterlinas por mês.

O Ofgem disse que, apesar de atingir este marco, reconheceu que o custo de vida continua elevado.

"Muitos clientes continuam tendo dificuldades com as suas contas, à medida que os encargos permanentes aumentam e a dívida com energia atinge um valor recorde de 3,1 bilhões de libras esterlinas", disse o Ofgem.

O preço máximo da energia, atualizado trimestralmente, estabelece um valor máximo que pode ser cobrado dos clientes nas contas de energia. Fonte: Dow Jones Newswires.