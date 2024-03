Fitch afirma rating dos EUA em 'AA+', com perspectiva estável

A Fitch manteve o rating dos Estados Unidos em 'AA+", com perspectiva estável. De acordo com a agência de classificação de risco, o país segue com um "ambiente de negócios dinâmico", alta renda per capita e uma economia robusta. Porém, estes elementos são contrabalançados por elevados déficits fiscais, dívida pública crescente e padrões de governança fragilizados por uma polarização política em curso.

Em nota, a agência explica que o aumento das tensões políticas internas tem complicado o processo de dotações orçamentárias, com "atentados periódicos ao limite da dívida" no país. Com isso, há um impedimento da implementação de planos de consolidação fiscal e para as finanças públicas a médio e longo prazo.