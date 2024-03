Fitch reafirma rating BB+ do NYCB após injeção de capital, mas perspectiva segue negativa

A Fitch Ratings reiterou a nota de crédito de longo prazo do New York Community Bancorp (NYCB) em BB+ e a de curto prazo em B, após o banco norte-americano receber uma injeção de capital de mais de US$ 1 bilhão orquestrada por um grupo de investidores institucionais. A perspectiva permanece negativa.

Em comunicado, a agência afirma que o resgate é um desdobramento de curto prazo positivo para credores e poderia limitar os riscos ao rating.

Apesar disso, a estabilidade e a melhora do desempenho no longo prazo dependerão da capacidade do NYCB de ampliar a lucratividade estrutural, devido à exposição da instituição bancária ao mercado imobiliário comercial (CRE, na sigla em inglês), de acordo com a Fitch.

Em meio às repercussões da operação, a ação do NYCB avançava 13,51% na Bolsa de Nova York, por volta das 11h50 (de Brasília).