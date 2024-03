CAE do Senado convida Prates para esclarecer retenção de dividendos da Petrobras

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 12, um requerimento para que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, seja convidado para participar de uma audiência no colegiado para esclarecer a retenção de dividendos extraordinários por parte da estatal.

O requerimento não estava na pauta prevista. O autor é o senador Sérgio Moro, que pediu que Jean Paul Prates preste "informação sobre a interferência indevida do Poder Executivo na gestão da Petrobras sobre a política de retenção do pagamento dos dividendos".

A votação foi simbólica - ou seja, não houve registro do voto individual de cada senador. Não houve, por parte do governo, resistência para a aprovação do requerimento.