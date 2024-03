Confiança de serviços sobe 1,6 ponto em março ante fevereiro, para 95,8 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) cresceu 1,6 ponto na passagem de fevereiro para março, na série com ajuste sazonal, para 95,8 pontos, o maior nível desde outubro de 2022, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o ICS aumentou 0,7 ponto.

"O primeiro trimestre se encerra com melhora na confiança do setor de serviços. Apesar disso, os resultados mantêm a percepção de perda de fôlego do setor sobre a situação atual observada nos últimos meses. Os resultados positivos em relação ao futuro demonstram otimismo, na maior parte dos segmentos, em relação à demanda e ao ambiente de negócios para os próximos trimestres. O empresário enfrenta um ambiente macroeconômico de manutenção da queda na taxa de juros, controle de inflação e bons resultados no mercado de trabalho, fatores que podem estar influenciando as perspectivas futuras para o setor de serviços", avaliou Stéfano Pacini, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em março, o Índice de Situação Atual (ISA-S) recuou 0,5 ponto, para 95,9 pontos. O Índice de Expectativas (IE-S) teve elevação de 3,9 pontos, para 96,0 pontos.

Os dois componentes da situação atual recuaram: o item que mede a situação atual dos negócios caiu 0,6 ponto, para 95,7 pontos, enquanto o que avalia o volume da demanda atual encolheu 0,5 ponto, para 96,0 pontos.

Entre as expectativas, a demanda prevista nos próximos três meses avançou 3,7 pontos, para 94,9 pontos, e o item que mede a tendência dos negócios nos próximos seis meses subiu 3,9 pontos, para 97,0 pontos.

"Apesar dos sinais de piora na situação atual, a confiança do setor de serviços apresenta melhora no primeiro trimestre, refletindo a melhora das expectativas disseminada entre os segmentos", completou Pacini.

No primeiro trimestre de 2024, o saldo da confiança de serviços foi positivo em 1,1 ponto, com queda de 1,9 ponto no índice de situação atual, mas avanço de 4,0 pontos nas expectativas.

A coleta de dados para a edição de março da Sondagem de Serviços foi realizada com 1.381 empresas entre os dias 1º e 25 do mês.