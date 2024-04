Aneel: multa e compensações por falhas da Enel SP somam R$ 700 milhões em 6 anos

Adicionalmente, a Aneel informou que, de 2018 até 2023, a Enel São Paulo teve de pagar R$ 386,233 milhões em compensação financeira aos consumidores por causa de violações aos limites de qualidade definidos pela agência. Somente no ano passado foram R$ 104,89 milhões.

A Aneel afirmou, ainda, que já há duas fiscalizações instauradas, e em curso, juntamente com a Arsesp, com o objetivo de avaliar as providências tomadas pela empresa frente às diversas falhas no serviço, "e principalmente da sua capacidade de permanecer prestando o serviço conforme condições definidas no contrato de concessão".

As declarações ocorrem após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, apresentar na manhã de hoje aos diretores da Aneel um ofício pedindo providências frente às transgressões no atendimento realizado pela Enel no fornecimento de energia elétrica em sua área de concessão em São Paulo.