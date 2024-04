FMI piora previsão para desempenho do comércio global e alerta para riscos por fragmentação

O Fundo Monetário Internacional (FMI) piorou as previsões para o desempenho do comércio global este ano e no próximo, diante do quadro de fragmentação dos fluxos em meio a crescentes divisões geopolíticas. No relatório Perspectivas da Economia Mundial, divulgado nesta terça-feira, o FMI projeta que o comércio de bens e serviços no mundo registrará expansão de 3,0% em 2024, uma redução de 0,3 ponto porcentual em relação à estimativa anterior. Para 2025, houve um corte na perspectiva de igual indicador na mesma magnitude, para 3,3%.

A instituição espera que a proporção do comércio global para o Produto Interno Bruto (PIB) ficará em uma média de 57% nos próximos cinco anos. A expectativa é de que, no médio prazo, o crescimento das trocas comerciais permaneça em 3,9%, abaixo da tendência histórica, de 4,9%.

O FMI também alerta para os riscos associados à fragmentação, isto é, a divisão do comércio em blocos de países diferentes e, muitas vezes, rivais. O fenômeno já está em curso e pode afetar o crescimento econômico global, de acordo com o Fundo.