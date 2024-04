Momento atual não é típico de inflação causada por economia superaquecida, afirma Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta terça-feira que a escalada da inflação iniciada em meados de 2021 não é um típico caso de preços impulsionados por uma economia superaquecida. Em painel no Fórum de Washington sobre Economia Canadense, Powell atribuiu o movimento aos choques de oferta.

Segundo ele, houve uma recuperação das cadeias produtivas ao longo de 2023, que ajudou a reduzir a inflação nos Estados Unidos.

O dirigente disse entender o impacto da política monetária americana na economia global, mas defendeu que o melhor que o Fed pode fazer para o mundo é garantir a estabilidade de preços. "Tentamos ser transparentes e produtivos", comentou.

No mesmo painel, o presidente do Banco do Canadá, Tiff Macklem, também comentou que a questão da oferta tem tido um efeito importante nas perspectivas dos preços. O banqueiro central chamou atenção para o arrefecimento da inflação em seu país e disse ver sinais de pressão no núcleo.