FMI piora projeção fiscal para o Brasil este ano

Depois da mudança das metas pela equipe econômica no início da semana, o Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para pior suas projeções fiscais para o Brasil em 2024 e nos próximos anos. Com base no novo cenário, o País deve seguir com as contas públicas no vermelho até o fim do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a dívida pública deve crescer para patamares que só perdem para nações como o Egito e a Ucrânia.

O FMI estima que o Brasil terá déficit primário de 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, e de 0,3% em 2025. Pelos seus cálculos, o País atingiria o zero a zero apenas em 2026, último ano da gestão de Lula. A partir de 2027, o Brasil voltaria para o azul, com superávit de 0,4% do PIB, seguido por melhorias ano a ano até 2029.

As novas projeções constam do relatório Monitor Fiscal, publicado nesta quarta-feira, 17, em paralelo às reuniões de Primavera do FMI, que acontecem nesta semana em Washington, nos Estados Unidos. As estimativas representam ainda uma piora frente ao cenário traçado pelo Fundo na última versão do documento, de outubro, que apontava déficit primário de 0,2% do PIB em 2024 e superávit de 0,2% no próximo ano.