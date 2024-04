Cultura de segurança da Boeing é criticada em audiências no Senado dos EUA

Fahl havia dito que o 787, lançado em 2004, tinha uma especificação de uma lacuna de cinco milésimos de polegadas em uma área de cinco polegadas, ou ?a espessura de um fio de cabelo humano?.

?Quando você está operando a 10.000 metros de altura?, o tamanho de um fio de cabelo humano pode ser uma questão de vida ou morte, afirmou Salehpour, na audiência.

A Boeing questionou as alegações de Salehpour em relação ao 787 e ao 777, que voa internacionalmente, argumentando nesta segunda-feira que não encontrou rachaduras de fadiga em quase 700 jatos Dreamliner em serviço que passaram por uma pesada manutenção.

Em um comunicado na quarta-feira, a Boeing defendeu a segurança dos aviões, mencionando que a frota global do 787 transportou com segurança mais de 850 milhões de passageiros, enquanto o 777 voou com segurança mais de 3,9 bilhões de viajantes.

A Administração de Aviação Federal dos EUA (FAA) disse em um comunicado que todos os aviões no ar estão de acordo com as diretrizes de aeronavegabilidade do órgão regulador.

