Para renovar frota, motorista precisa de dinheiro, diz Chorão

O anúncio do governo de um novo programa para renovar a frota de caminhões no Brasil ainda deve passar por muitas discussões e corre risco de ficar no papel, como no ano passado, disse o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como Chorão.

A ideia do governo é retirar das estradas caminhões com mais de 20 anos. No ano passado, na primeira tentativa do programa, apenas 20% da verba disponibilizada foi utilizada, e, segundo Chorão, enquanto o governo não der condições para os trabalhadores adquirirem novos veículos, será difícil o programa deslanchar.

"Não adianta dar o incentivo da renovação de frota e não dar condições de o trabalhador pagar, então tem muita discussão ainda pela frente", afirmou Landim.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.