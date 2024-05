Nas usinas paulistas, o preço do etanol hidratado subiu 1,92% nesta semana, de R$ 2,2981 o litro para 2,3422/litro, em média, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). Já o valor do anidro recuou 2,37% no período, de R$ 2,7175 o litro para R$ 2,6530/litro, em média.