Bancos associados à Febraban iniciam Desenrola para MEIs e MPEs no dia 13 de maio

Os bancos associados à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) vão iniciar a operação do Desenrola Pequenos Negócios na próxima segunda-feira, 13. Poderão participar microempreendedores individuais (MEIs) e empresas de pequeno e médio portes, com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

As empresas poderão renegociar dívidas vencidas até o dia 23 de janeiro deste ano, entrando em contato com os bancos através dos canais oficiais de atendimento.

As condições de renegociação serão diferenciadas, e definidas de acordo com as políticas de cada instituição.