Secretaria de Defesa Agropecuária institui Centro de Emergência para lidar com desastre no Sul

A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura instituiu hoje, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), o Centro de Operações de Emergência para lidar com o Desastre Climático no Rio Grande do Sul (COI/SDA/Desastre Climático-RS). A ideia, conforme descreve a Portaria SDA/Mapa 1.112, de 14/5/2024, é criar um mecanismo de articulação intra e interisntitucional em resposta aos impactos produzidos na agropecuária do País por causa das chuvas no Sul do País.

Segundo a portaria, a gestão do Centro ficará sobre responsabilidade da própria Secretaria de Defesa Agropecuária, que deverá articular-se com os órgãos e entidades públicos e privados; atualizar o secretário de Defesa Agropecuária sobre a situação de resposta à emergência; identificar e adotar mecanismos para apoiar as unidades técnicas da Secretaria de Defesa Agropecuária, a Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul e o respectivo Órgão Estadual de Defesa Agropecuária nos meios necessários para a resposta à emergência, e propor ao secretário de Defesa Agropecuária ações que visem otimizar a resposta à emergência.