Haddad, sobre possibilidade de bloqueios no Orçamento: 'Acredito que não'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não acredita que serão divulgados novos bloqueios no Orçamento na próxima semana, quando o governo divulgará o boletim de avaliação de receitas e despesas do 2º bimestre. No documento anterior, divulgado em março, o governo precisou fazer um bloqueio de R$ 2,9 bilhões para cumprir o limite de gastos.

"Eu acredito que não. Estamos fechando o bimestre", disse Haddad.

Questionado sobre o impacto das medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul, ele disse que o impacto no primário é menor que o global. "A renegociação da dívida não tem impacto primário, não afeta o primário. O Minha Casa, Minha Vida terá impacto primário. As medidas de crédito anunciadas na próxima semana não terão. O impacto primário da calamidade é extra teto, não afeta a execução orçamentária em relação ao País", destacou.

O ministro também reiterou que, apesar do cenário mais complexo com a tragédia no Rio Grande do Sul, o governo seguirá perseguindo a meta fiscal zero e ponderou que muito vem sendo feito para a melhoria do quadro fiscal.

Ele apontou que a inflação que resvalava em dois dígitos não voltará a se repetir e que ela será trazida para a meta, que é de 3%.