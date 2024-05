Economia da Alemanha deve crescer novamente no 2º trimestre, prevê Bundesbank

A economia da Alemanha deverá crescer novamente neste segundo trimestre de 2024, após a expansão de 0,2% vista no primeiro trimestre, afirmou o banco central alemão, conhecido como Bundesbank, em relatório mensal publicado nesta quarta-feira, 22. O possível resultado representaria um sinal mais firme de recuperação, após a contração de 0,5% no quarto trimestre de 2023.

"De modo geral, a tendência básica da economia está provavelmente ganhando velocidade de forma gradual", diz o Bundesbank no documento.

Economistas do BC alemão preveem impulso positivo do consumo privado e uma recuperação maior dos prestadores de serviços. Na indústria, setores intensivos em energia deverão e recuperar gradualmente. "Para uma recuperação radical, porém, ainda falta um aumento mais amplo nas novas encomendas", apontam.

Os especialistas avaliam que as expectativas mais animadoras da indústria só deverão fornecer um impulso visivelmente maior à produção no segundo semestre do ano. A demanda no setor de construção também segue muito fraca, dizem eles.