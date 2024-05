Bolsas da Europa fecham em baixa, com declarações de dirigentes e perspectivas para BCs

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta terça-feira, 28, com o mercado em Londres reabrindo após o feriado, e os índices no continente reagindo às perspectivas para a política monetária. Um corte de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) é amplamente antecipado na próxima semana, mas investidores observam declarações de dirigentes da autoridade para buscar sinais dos próximos passos da instituição. Neste sentido, a publicação de índices de inflação nesta semana, que conta ainda com o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na sexta-feira chama atenção.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,60%, a 519,08 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,76%, a 8.254,18 pontos.

Consumidores da zona do euro mais uma vez reduziram suas expectativas para a inflação nos próximos 12 meses, segundo pesquisa divulgada pelo BCE nesta terça-feira. A taxa mediana na edição da pesquisa de abril do BCE mostra que a expectativa é que os preços subam 2,9% nos próximos 12 meses, ante 3% em março. Trata-se da menor projeção desde setembro de 2021.

Segundo o Econostream, o dirigente BCE Robert Holzmann afirmou que pode apoiar um corte de juros na reunião da próxima semana, mas ressaltou que não há compromisso automático com mais relaxamento, que dependerá do quadro adiante e dos indicadores.

Ele também considerou dados da semana passada sobre salários como "um sinal de alerta", embora tenha ressalvado que isso não significa automaticamente risco para os preços.

Até o fim do ano, o também presidente do BC da Áustria disse que podem ocorrer "dois cortes, no máximo três" do BCE, se as projeções otimistas se confirmarem, embora caso o quadro mude esse cenário também sofrerá alterações, acrescentou.

O dirigente Klaas Knot disse que em breve será apropriado diminuir o nível de restritividade da política monetária, à medida que a instituição se torna cada vez mais confiante de que retornará a inflação para a meta oficial em tempo hábil. Ele ressalvou, porém, que ainda é cedo para declarar que já fizeram uma "travessia segura" rumo ao objetivo desinflacionário.

Segundo a Reuters, o dirigente Mário Centeno disse nesta terça-feira que o processo de relaxamento monetário do BCE "está prestes a começar, uma vez que a inflação na zona do euro está sob controle.

Em Frankfurt, o DAX caiu 0,52%, a 18.677,87 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,92%, a 8.057,80 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve queda de 0,29%, a 34.659,55 pontos. Em Madri, o Ibex35 baixou 0,44%, a 11.276,00 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,40%, a 6.910,19 pontos.