S&P rebaixa rating da França para AA-, com dívida pública em alta; perspectiva segue estável

A S&P Global Ratings rebaixou a nota soberana de longo prazo da França de AA para AA-, diante da expectativa de que a dívida pública do país europeu siga em trajetória ascendente pelo menos até 2027. A classificação de curto prazo foi mantida A-1+ e a perspectiva é estável.

Em comunicado, a agência projeta que a dívida geral como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) do governo crescerá de 109% em 2023 para 112% em 2027. A instituição também lembra que o déficit fiscal, em 5,5% do PIB no ano passado, ficou "significativamente mais alto" do que havia previsto.

A S&P reconhece que a recuperação do crescimento econômico francês e as reformas recentes pressionarão o déficit à frente, mas diz que a medida permanecerá acima de 3% do PIB nos próximos três anos.