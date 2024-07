Consumo nos lares brasileiros tem alta de 0,31% em junho ante junho/23, afirma Abras

O consumo nos lares brasileiros teve alta de 0,31% em junho, na comparação com o mesmo período de 2023. Em relação ao mês imediatamente anterior, houve queda de 1,8%. No acumulado do ano até junho, a alta é de 2,29%. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O vice-presidente institucional da Abras, Marcio Milan, disse que a queda em relação a maio se relaciona com o aumento de compras para doações para os afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul, bem como à alta sazonal que o mês já apresenta com o Dia das Mães.

Já em relação ao acumulado do ano, Milan acredita que o semestre terminou de forma positiva. "Encerramos o primeiro semestre próximo à estimativa para o ano, de crescimento de 2,5%", disse.