Fipe: reajustes salariais marcam maior série positiva desde 2015

Em junho, 89,7% dos reajustes salariais superaram a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), estabelecendo a série mais longa de reajustes reais positivos desde junho de 2015, com 19 meses consecutivos de ganhos reais, conforme dados divulgados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Pisos de junho e prévia de julho

Em junho, o reajuste mediano foi de 5,0%, enquanto o INPC foi de 3,3%, resultando em um reajuste mediano real de 1,7%. Este é o maior reajuste mediano para o mês de junho desde 2014. O piso salarial mediano atingiu R$ 1.707, o que representa um aumento de 20,2% em relação ao salário mínimo.

Para julho, a prévia indica um reajuste mediano de 5,0%, com o INPC projetado em 3,7%. A proporção de reajustes acima do INPC foi de 85,9%, e o piso mediano previsto é de R$ 1.562, 10% acima do salário mínimo.