Abecip: crédito imobiliário do SBPE chega a R$ 17,97 bi em julho, alta anual de 63,4%

A Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) divulgou, em relatório, que os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram R$ 17,97 bilhões em julho, alta de 5,9% em relação a junho deste ano e 63,4% comparada a julho do ano passado.

Segundo a entidade, nos primeiros sete meses de 2024, o volume financiado foi de R$ 100,1 bilhões, com crescimento de 14,1% ante igual período de 2023. Nos 12 meses até julho de 2024, o volume financiado somou R$ 165,1 bilhões, ligeira alta de 1% comparado ao período imediatamente anterior.

De acordo com a Abecip, foram financiados em julho deste ano, nas modalidades de aquisição e construção, 54,4 mil imóveis. Em relação a junho, houve alta de 8%. Já em relação ao período homólogo de 2023, a elevação foi de 59,2%.

Ainda, entre janeiro e julho de 2024 foram financiados 302,2 mil imóveis com recursos da poupança SBPE, resultado 2,3% superior ao mesmo intervalo de 2023. Por outro lado, no período de 12 meses encerrado em julho de 2024, foram financiados 506,0 mil imóveis com recursos da poupança SBPE, número 12,9% inferior ao do período precedente.

Captação e Saldo

A Abecip também afirma que a poupança SBPE registrou, em julho, saques líquidos de R$ 2,9 bilhões, interrompendo a sequência de dois meses de resultados positivos. Embora negativos, os saques líquidos de julho foram menores do que os de julho de 2023 (R$ 3,7 bilhões) e aos de julho de 2022 (R$ 11,6 bilhões), indicando uma tendência de melhora.

O desempenho negativo da captação líquida foi compensado, conforme a entidade, pelo crédito de rendimento, já que a poupança encerrou julho com saldo de R$ 763,7 bilhões, 0,15% maior que em junho. Comparado ao saldo de julho do ano

passado, o crescimento foi de 3,3%.