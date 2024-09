Campos Neto: Mercado de trabalho apertado é uma característica comum no mundo inteiro

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou nesta sexta-feira, 30, que tem sido muito importante olhar para a inflação de serviços. "Uma coisa que tem sido comum no mundo inteiro tem sido essa característica do mercado de trabalho apertado. Eu acho que vocês que estão na frente devem estar sentindo isso no dia a dia", comentou durante evento organizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), em São Paulo.

O banqueiro central salientou que as previsões de desemprego foram mais altas do que o desemprego em si, ou seja, os números surpreenderam para melhor em quase todos os países desenvolvido. A inflação do serviço, de acordo com ele, está estacionando num nível que é muito alto, que é muito difícil de ser compatível com as metas, "a menos que você continue com uma desinflação de bens, o que em algum momento tende a parar", observou.

Ao focar no mundo emergente, características são mais diferentes, com alguns lugares, verificando-se que a inflação sobe um pouco na ponta de serviço. "De uma forma geral, a mensagem é a de que a inflação de serviços está mais alta hoje do que o que seria compatível com as metas de inflação em grande parte do mundo", frisou.