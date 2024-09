População ocupada cresce em 1,227 milhão de pessoas em 1 trimestre e atinge recorde, diz IBGE

O País registrou um recorde de 102,031 milhões de trabalhadores ocupados no trimestre terminado em julho, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve uma abertura de 1,227 milhão de vagas no mercado de trabalho em apenas um trimestre. Em um ano, o contingente de ocupados aumentou em 2,687 milhões de pessoas.

Já a população desocupada diminuiu em 783 mil pessoas em um trimestre, totalizando 7,431 milhões de desempregados no trimestre até julho. A população desocupada somou o menor contingente desde o trimestre terminado em janeiro de 2015. Em um ano, 1,090 milhão de pessoas deixaram o desemprego no País.

A população inativa somou 66,741 milhões de pessoas no trimestre encerrado em julho, 81 mil inativos a menos que no trimestre anterior. Em um ano, houve diminuição de 129 mil pessoas.

O nível da ocupação - porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar - passou de 57,3% no trimestre encerrado em abril para 57,9% no trimestre até julho, o maior para esse período do ano desde 2014. No trimestre terminado em julho de 2023, o nível da ocupação era de 56,9%.