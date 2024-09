Moody's, S&P Global e outras agências pagarão multa por violar regra de comunicação

Seis classificadoras de crédito, incluindo a Moody's Investors Service e a S&P Global Ratings, fizeram um acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA) e concordaram em pagar US$ 49 milhões em penalidades civis sobre comunicações fora do canal.

A SEC descobriu que desde janeiro de 2020, funcionários da Moody's e da S&P estavam fazendo comunicação sobre classificações de crédito por mensagem de texto, usando dispositivos móveis e plataformas como o WhatsApp.

As duas empresas, que reconheceram a conduta e concordaram em melhoras as políticas em torno das comunicações fora dos canais, pagaram US$ 20 milhões cada para resolver as alegações, enquanto as outras empresas pagaram quantias menores.

A resolução alcançada na terça-feira ocorre na esteira de diversas ações do órgão regulador dos EUA mirando o uso de aplicativos de mensagens por bancos e outras instituições financeiras. Mais de US$ 1,8 bilhões em multas já foram aplicadas também contra unidades do Bank of America (BofA), Citigroup e outros grandes bancos americanos. Fonte: Dow Jones Newswires