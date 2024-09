Senador protocolará projeto para limitar apostas de inscrito no CadÚnico

"Entendemos que essas medidas restringem as atividades de azar sem inviabilizá-las, ao mesmo tempo em que conferem maior benefício ao país com a prevenção do vício, do endividamento e da prática de crimes" justifica Vieira.

O Ministério da Fazenda publicou, no fim de julho, uma portaria com regras para evitar e punir a publicidade abusiva e exigir que as bets realizem ações de enfrentamento aos transtornos do vício - prevendo, inclusive, a suspensão de jogadores com "alto risco de dependência".

Não há, porém, critérios específicos para essa classificação, a qual ficaria a cargo de cada empresa - "desde que atenda aos requisitos mínimos definidos na portaria", frisa a pasta. Além disso, essas regras só passam a valer em janeiro de 2025.

Como mostrou o Estadão, há outras iniciativas sobre o tema no Congresso. O deputado Luiz Gastão (PSD-CE) colhe assinaturas para protocolar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que iguala as apostas esportivas a bebida alcoólica, tabaco, agrotóxico e medicamento, e impõe restrições legais à propaganda comercial do setor, com a exigência de alerta aos malefícios.