Ambipar e Dow assinam MoU para explorar resíduos plásticos em novos produtos na América Latina

A Ambipar e a Dow anunciaram a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) para explorar oportunidades de negócios que transformam resíduos plásticos pós-consumo em novos produtos na América Latina. Até 2030, a parceria aspira liderar a reciclagem de polietileno no Brasil, aumentando as operações de 2 mil para 60 mil toneladas por ano. Valores sobre a parceria não foram informados.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que a parceria tem como objetivo criar uma plataforma para a reciclagem de plásticos e melhorar o sistema de gestão de resíduos no Brasil, combinando a expertise da Ambipar na captação de resíduos plásticos com o conhecimento da Dow em ciências dos materiais.

A parceria também visa construir novas instalações de Reciclagem Mecânica, transformando resíduos plásticos em resina pós-consumo, e desenvolver um modelo financeiro detalhado para a reciclagem mecânica.

Leticia Jensen da Dow e Tercio Borlenghi Junior da Ambipar destacaram o impacto positivo da parceria para o mercado e o meio ambiente, visando reduzir as emissões de carbono e fortalecer cooperativas de catadores.

A aliança pretende desenvolver o primeiro centro integrado para a economia circular de plásticos de polietileno no Brasil, estabelecendo um novo padrão para negócios circulares na região.

Sabine Rossi e Rafael Tello enfatizaram o compromisso com um modelo de negócio sustentável e a sinergia entre as empresas para transformar resíduos em recursos, promovendo uma visão mais circular da economia e do meio ambiente.