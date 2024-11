FGV/Matheus Dias: IPC-S em novembro deve arrefecer para cerca de 0,1%, por energia, após 0,3%

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) deve desacelerar nas próximas semanas e encerrar novembro próximo de 0,1%, após 0,30% em outubro, influenciado pela mudança da bandeira tarifária vermelha 2 para amarela em energia elétrica, avalia o economista da Fundação Getulio Vargas (FGV) Matheus Dias. Ele acrescenta que o impacto da energia elétrica no índice será de 0,21 ponto porcentual negativo no fim de novembro.

Com isso, o economista reduziu a projeção do IPC-S para 2024 de 4,5% para próximo de 4,3%. "Consideramos a bandeira vermelha patamar 1 em dezembro, levando em consideração que os níveis de reservatórios ainda encontram-se em níveis abaixo do esperado", afirma.

Por outro lado, Dias espera que o grupo de Alimentação continue apresentando aceleração, impulsionado pela alta das carnes.

Para a leitura da próxima semana, o economista destaca que Transportes pode apresentar aceleração, associada à gasolina. "O preço da gasolina tem acompanhado o preço internacional do petróleo, mas as eleições americanas também estão interferindo no preço do petróleo", ressalta.