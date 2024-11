Previsão de déficit em conta corrente no Focus do BC em 2024 passa para US$ 45,80 bi

A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o déficit em conta corrente do Brasil em 2024 aumentou de US$ 43,25 bilhões para US$ 45,80 bilhões. Um mês antes, era de US$ 42,0 bilhões. A estimativa intermediária para 2025 passou de US$ 45,0 bilhões para US$ 46,0 bilhões. Quatro semanas atrás, era de US$ 44,50 bilhões.

Os números do Focus indicam que o déficit em conta corrente continuará sendo financiado com folga pela entrada líquida de Investimento Direto no País (IDP). A mediana para 2024 se manteve em US$ 72 bilhões,contra US$ 70,5 bilhões um mês antes. Para 2025, caiu de US$ 74 bilhões para US$ 73,78 bilhões. Quatro semanas atrás, era de US$ 73 bilhões.

A mediana para o superávit comercial deste ano oscilou para baixo pela quinta semana consecutiva, de US$ 77,95 bilhões para US$ 77,78 bilhões. Um mês atrás, estava em US$ 80,05 bilhões. Para o ano que vem, a estimativa intermediária passou de US$ 76,8 bilhões para US$ 76,5 bilhões, contra US$ 76,19 bilhões um mês antes.