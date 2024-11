Plantio de soja 2024/25 avança e alcança 53,3% da área prevista, revela Conab

A semeadura da safra de soja 2024/25 no Brasil alcançou 53,3% da área prevista até o domingo, 3, informou em boletim de progresso de safra, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O avanço foi de 15 pontos porcentuais em relação à semana anterior.

Em comparação com igual período da safra 2023/24, os trabalhos estão adiantados em 4,9 pontos porcentuais.

O Estado que está com os trabalhos mais acelerados no plantio da oleaginosa é São Paulo, com 93% da área já semeada. Em seguida vêm Mato Grosso (o maior produtor), com 79,5%, e Mato Grosso do Sul, com 79%. Paraná tem 74% dos trabalhos concluídos.

Quanto ao milho verão 2024/25, a área semeada até agora alcança 42,1%, avanço de 5,3 pontos porcentuais em relação à semana passada e de 2,1 pontos porcentuais ante igual período da safra 2023/24. O Estado do Paraná conta com 97% da área semeada, seguido de Santa Catarina, com 90%, e do Rio Grande do Sul, com 83%, segundo a Conab.

A colheita de trigo 2023/24, por sua vez, alcança 69,3% da área semeada, 13,3 pontos porcentuais acima do verificado na semana passada, mas atraso de 2,5 pontos porcentuais ante igual período da safra 2022/23. A colheita ainda precisa ser concluída no Paraná, que tem 91% dos trabalhos encerrados; no Rio Grande do Sul, com 44%, e em Santa Catarina, com 31%.

A semeadura do arroz 2024/25 alcançava, até domingo, segundo a Conab, 54,9% da área, avanço de 11,2 pontos porcentuais em relação à semana anterior e atraso de 2,5 pontos porcentuais em comparação com igual período da safra passada. O Rio Grande do Sul, principal produtor, já concluiu 67% dos trabalhos.

Por fim, a semeadura de feijão de primeira safra 2024/25 atingia, até domingo, 36,3% da área prevista, avanço de 3,3 pontos porcentuais na comparação com a semana passada. Em relação a igual período da safra 2023/24, quando 30,5% da área havia sido trabalhada, há avanço de 5,8 pontos porcentuais.