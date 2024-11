Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta com Trump, juros e política alemã em foco

As bolsas da Europa fecharam, em sua maioria, em alta, nesta quinta-feira, 7, enquanto investidores dividiram suas atenções entre a eleição nos Estados Unidos, a decisão do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e a crise política alemã. Balanços corporativos também seguiram no radar, assim como a decisão Federal Reserve (o banco central norte-americano).

O CAC 40, de Paris, subiu 0,76%, encerrando em 7.425,60 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 1,70%, a 19.362,52 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas europeias voltaram a subir. Para o UBS, o setor de luxo pode se beneficiar da volta do republicano Donald Trump caso haja redução de impostos.

Na Alemanha, as ações e os juros subiram após o chefe do governo do país, o chanceler Olaf Scholz, abalar a coalizão que liderava o país com a demissão do ministro das Finanças, o liberal Christian Lindner, na quarta-feira. Para a Capital Economics, em uma eventual eleição e troca dos partidos que comandam o governo, o país pode migrar para uma administração mais estável em meados de 2025.

A Bolsa de Londres foi em direção oposta. O FTSE 100 caiu 0,32%, aos 8.140,74 pontos, após o BoE cortar juros. O presidente da autarquia, Andrew Bailey, disse que a inflação caiu mais do que o esperado, mas que o orçamento de 2025 deve voltar a pressionar os preços.

No âmbito macroeconômico, as vendas no varejo da zona do euro cresceram um pouco mais do que esperado. Conforme o inverno começa com dados fracos de confiança, a equipe do ING acredita que a recuperação não terá fôlego. A produção industrial da Alemanha recuou em setembro.

Entre as empresas, BPM subiu 8,97%, após anunciar oferta pela Anima Holding. E, dos balanços do dia, o da ArcelorMittal agradou e a ação subiu 5,47%. Já os da Telefónica e da Air France-KLM decepcionaram, provocando recuos de 2,08% e 10,50%, respectivamente.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, subiu 0,65%, para os 11.570,10 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 0,12%, a 33.981,23 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, subiu 0,23%, aos 6.348,78 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires